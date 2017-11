Al Delle Arti lo spettacolo “Il Padre” con Haber e Lante

Martedì 21 e mercoledì 22 appuntamento al Della Arti con lo spettacolo teatrale “Il Padre” con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere.

Non si è ancora spenta l’eco della grande interpretazione di Ugo Pagliai in Odio Amleto, che la Stagione Teatrale alle Arti continua con un secondo appuntamento: Il Padre di Florian Zeller, vincitore per questo del premio Molière 2014.

Lo spettacolo, Il Padre mette a contatto con una delle malattie più diffuse nella nostra società: l’alzhaimer. Il prolungamento della vita ne ha fatto una realtà che tocca moltissime famiglie. Il testo racconta, con sorriso e ironia, lo spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone, non riuscendo più a distinguere il reale dall’immaginario e suscitando coinvolgimento ed emozione.

A interpretare la commedia-tragedia sono due attori che alle Arti hanno già offerto interpretazioni di grande spicco: Alessandro Haber, presente in Scaccco Pazzo nel 1992, di brillante divertimento e poi ne La Mandragola e Lucrezia Lante della Rovere nel pirandelliano Come tu mi vuoi.

Presso la biglietteria del Teatro sono ancora disponibili posti liberi.