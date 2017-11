Al Monastero di Torba è già tempo di Natale

Al Monastero di Torba a Gornate Olona è già tempo di Natale e il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita a partecipare alle tante iniziative in programma. Da sabato 25 novembre fino a domenica 10 dicembre sarà possibile immergersi nell’atmosfera delle feste tra cene a tema, visite speciali, laboratori per famiglie e la tradizionale mostra- mercato – domenica 10 dicembre – in cui trovare idee regalo e decorazioni.

Il Natale di Torba quest’anno si trasforma in sette appuntamenti con interessanti proposte per vivere e assaporare la magica atmosfera natalizia di cui si veste questo luogo millenario.

Un ricco calendario che parte sabato 25 novembre, dalle 19, con una speciale visita guidata negli ambienti del Monastero a cui segue una cena ad hoc presso il ristorante all’interno del complesso monastico. Domenica 26 novembre, dalle 14.30, il pomeriggio è dedicato alle famiglie con divertenti laboratori per bambini. Si prosegue, quindi, sabato 2 dicembre, dalle 19, con una nuova occasione per scoprire il Monastero in notturna e per gustare una cena con i prodotti del territorio. Domenica 3 dicembre, dalle ore 14.30, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie che, grazie alle attività previste potranno vivere con piacere l’attesa del Natale e avranno la possibilità di gustare tutti insieme una speciale merenda. Venerdì 8 dicembre e sabato 9 dicembre, dalle 14.30, il FAI invita i più piccoli a cimentarsi in attività manuali e creative coinvolgendo l’intera famiglia.

Culmine degli appuntamenti è domenica 10 dicembre con la variegata mostra-mercato dedicata al Natale. In esposizione giocattoli in legno, decorazioni per la casa, manufatti di eccellenza artigiana e libri. In occasione della mostra mercato, alle ore 11.00, 14.00 e 16.00sarà possibile partecipare a una speciale visita teatralizzata dedicata ai più piccoli per sperimentare un’affascinante avventura nella Storia. Per tutta la giornata sarà allestito un accogliente spazio lettura in cui potersi rilassare leggendo un libro.

Tutte le attività sono su prenotazione- fino a esaurimento posti – al 0331.820301 o 328 8377206