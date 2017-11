Al Twiggy live di Anthony D’Amato. Ecco gli eventi del weekend

musica generica

Un fine settimana di eventi al Twiggy Cafè di Via De Cristoforis. Venerdì 3 novembre appuntamento con DISCODYSSEY episode #01 dj-set con Simone Giudici e DJ Vigor (ore 21:30, ingresso libero). Simone Giudici & DJ Vigor presentano un viaggio sonoro che parte da molto lontano, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, ricercando brani esclusivi che attraversano le vibrazioni funky, la disco e la prima house dei club di New York e Chicago.

Sabato 4 novembre The Bad & The Ugly (ore 21:30, ingresso libero). Torna la famosa serie tv “Stranger Things”, e torna anche la nostra serata ispirata alla sua splendida colonna sonora. The Bad & The Ugly è un nuovo percorso musicale attraverso le magiche atmosfere ’80s che ne hanno caratterizzato la soundtrack, ma senza dimenticare il periodo precedente che lo ha influenzato, per poi allargare il discorso alle contaminazioni che hanno raggiunto pop, rock, e anche l’elettronica dei decenni a seguire.

Domenica 5 novembre, il fine settimana si chiude con Anthony D’Amato (ore 21:30, ingresso libero). Prima e unica data acustica in Italia da headliner.

Anthony D’Amato al suo primo tour italiano da headliner, catturò nel 2010 l’attenzione di NPR con il brano “My Father’s Son” che la celebre testata americana definì “Una moderna gemma del folk”.Il suo ultimo album è “Cold Snap”, uscito nel Giugno 2016 e prodotto da Mike Mogis (Bright Eyes). Nel disco spicca la presenza di Conor Oberst in uno dei brani. D’Amato ha avuto l’onore di promuoverlo nel programma CBS This Morning a livello nazionale.

Serate ad ingresso libero.