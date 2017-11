Al via la Stagione Teatrale dell’Olmo di Taino

Ha debuttato sabato 11 novembre la seconda Stagione Teatrale dell’Olmo di Taino, con una prima teatrale nazionale, ” I Promessi Sposi”, per la regia di Roberto Aielli, di TDA Varese.

In una sala gremita, la messa in scena del romanzo ottocentesco di Alessandro Manzoni ha ottenuto un grande successo, come dimostrato dai calorosi applausi finali che hanno premiato la fedele ripresa del testo.

In una scena composta da semplici pannelli e un cui gli unici elementi sono un tavolo con delle sedie, la vicenda prende forma grazie alla voce dei quattro attori che si alternano sul palco impersonando i vari personaggi: insieme a Roberto Aielli, che oltre ad essere regista dello spettacolo interpreta Don Abbondio ed Egidio, troviamo Luca Damiani, nel personaggio di Renzo, Giulia Quercioli, nel ruolo di Lucia e Annamaria Rossano, che interpreta Agnese, Perpetua e Gertrude.

Elemento atipico della messa in scena è la mancanza fisica del personaggio di Don Rodrigo, che entra nella vicenda solo perché nominato. La rappresentazione del dramma di Renzo e Lucia si intreccia con gli eventi storici del 1628: la peste e i tumulti di San Martino che interessano la Milano secentesca: anche in queste scene corali i quattro protagonisti riescono a riempire il palco.

Lo spettacolo, dopo il debutto di sabato, girerà per vari teatri italiani tra cui Milano, Firenze, Venezia Mestre, Padova e Treviso, anche con rappresentazioni dedicate alle scuole.

La stagione teatrale dell’Olmo, continuerà nei prossimi mesi con altri sette spettacoli:

SWING NIGHT- Sabato 2 Dicembre 2017 ore 21.00

LO ZOO DI VETRO – Sabato 20 Gennaio 2018 ore 21.00

ARLECCHINO TRASFORMATO DALL’ AMORE- Giovedì 15 Febbraio 2018 ore 21

L’ALLEGRO SHAKESPEARE- Sabato 17 Marzo 2018 ore 21

MADRIGALI ET ALTRE MERAVIGLIE PER ORLANDO IL FURIOSO- Sabato 7 Aprile 2018 ore 21.00

IL PESO DELLA FARFALLA- Sabato 28 Aprile 2018 ore 21.00

CENDRILLON- Venerdì 18 Maggio 2018 ore 21.00

Per info e prenotazioni:

tel.: 0331.985662

www.teatrodellolmo-taino.it

mail: teatrodellolmo.taino@mail.com