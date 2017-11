Alcol Prevention Yeah premia i bar “al limite 0,5”

Si sono tenute questo pomeriggio, lunedì 27 novembre, al Twiggy Cafè la premiazioni ufficiali del concorso tra bar “Al limite 0,5”, indetto all’interno della quattordicesima edizione dell’Alcol Prention Yeah.

La manifestazione per la sensibilizzazione all’uso di sostanze alcoliche si è tenuta il 22 settembre scorso, nelle piazze della città. Una giornata di eventi e un concorso, appunto, che ha coinvolto gli esercenti del centro cittadino chiamati ad inventare, per l’occasione, una bevanda con un tasso alcolemico non superiori allo 0,5.

I vincitori sono stati premiati dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, realtà che da anni si occupa anche di queste tematiche, facendo prevenzione tra i più giovani. E’ stata anche l’occasione infatti, per dare un bilancio dei dati raccolti durante l’iniziativa: «Abbiamo incontrato circa 80, tra ragazzi e ragazze, tra i 19 e i 29 anni. Hanno risposto al nostro questionario dedicato a capire i comportamenti a rischio; il 37% dei giovani intervistati ha dichiarato di uscire più di una volta alla settimana, il 72% ha dichiarato di fare il Binge Drinking, ovvero “l’abbuffata alcolica” che consiste nel bere più di sei bevande alcoliche in una sera. Il 73% inoltre, ha dichiarato di aver usato, almeno una volta nella vita sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, il 56% ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali negli ultimi sei mesi senza l’uso del preservativo e il 59% di non aver mai fatto esami MTS. Importanti anche i dati raccolti rispetto al guidatore designato, solo un ragazzo con tasso alcolemico superiore al limite di legge ha dichiarato che quella sera avrebbe guidato. Gli altri hanno aspettato che il limite alcolemico tornasse ai livelli di legge.

«Sono dati in linea con la media nazionale – spiega Manuele Battaggi di Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione -. ma ci permettono di avere un quadro della situazione. Il nostro lavoro ci permette di avvicinare i giovani e interrogarli su tematiche sulle quali difficilmente si esprimono».

Quello dalla Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione, e in particolare del progetto Discobus infatti, è un progetto che dura tutto l’anno e ormai consolidato tra i giovani di tutta la provincia. A confermare l’importanza di queste azioni di prevenzione anche l’Ispettore Capo della Questura di Varese, Antonio Prina che ha spiegato: «E’ una manifestazione importante che ci permette di fare prevenzione reale. Essere in piazza e incontrare i giovani permette di renderli consapevoli dei rischi concreti che corrono nel guidare sotto l’uso di alcol o sostanze stupefacenti ed evitare incidenti. Siamo contenti di esserci stati». Ad aprire la conferenza l’assessore l’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi che ha spiegato: «è un momento di incontro e confronto con i ragazzi della città».

Si è passati poi alle premiazioni. La giuria tecnica, composta da rappresentanti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi”e Slow Food , AIBES, ONAV e Barman at Work ha premiato: al primo posto per il Socrate Cafè, al secondo posto per l’Antico Cafè Bosino e al terzo posto per Cuba 1954.

La giuria giovani formata dagli studenti dell’Agenzia Formativa di Varese e dell’Istituto Alberghiero De Filippi ha invece premiato: C.Lounge. Tra i premi “gli speciali” quello di SlowFood per la naturalità e località dei prodotti che ha votato per “The Scotsman Pub”. Il Premio Giuria Popolare invece, è andato al Falò Bar.

Gli organizzatori della manifesatzione sono la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione -Unità Mobile Discobus insieme all’Informagiovani del Comune di Varese, le associazioni di categoria ASCOM, Confesercenti, Fipe, l’Istituto Alberghiero “De Filippi”, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Barman at Work, ONAV, Slow Food, AIBES e sponsor Contralco, con media partners VareseNews e VIVA Magazine, e la collaborazione della Polizia Stradale, della Polizia Locale, di “Tasso” Croce Rossa Giovani, dell’associazione Le Officine, dell’associazione Rolling Maple, di Spazio Kabum e dell’associazione C.O.V.O.