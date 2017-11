Alcol a un minorenne: chiude per tre mesi un bar del centro

Servire alcolici a minori di età costa la sospensione dell’attività a un pubblico esercizio del centro cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polizia Locale di Legnano, hanno notificato la sospensione a un bar situato in via Cavallotti. La sospensione parte da oggi, 10 novembre, e avrà una durata di tre mesi.

La notifica di sospensione delle attività chiude la vicenda che era iniziata proprio un anno fa. Era il novembre del 2016, infatti, quando il personale dell’Ufficio tutela del Cittadino del comando di corso Magenta “pizzicò” il titolare del bar a servire alcolici a un minorenne.

Immediatamente fu contestata al proprietario la violazione della legge 125 del 2001 (la legge quadro in materia di alcolici) comminando al proprietario una sanzione amministrativa di 333 euro. Ma non era finita lì: tutti gli atti furono immediatamente inviati alla Prefettura di Milano per la sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Il titolare del bar ha tentato, tramite il proprio legale, a opporsi al provvedimento; ma ritenute infondate le ragioni del ricorso e considerati i precedenti episodi di somministrazione a minori, il Prefetto ha disposto con decorrenza da oggi, 10 novembre, la sospensione dell’attività per tre mesi. «L’operazione è il risultato dei costanti controlli che vengono effettuati dal personale della Polizia Locale -commentano dal comando di corso Magenta-. Continueranno i servizi specifici (anche con agenti in borghese) per contrastare il fenomeno del consumo di alcol da parte di minorenni che risulta sempre più marcato».