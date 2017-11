Ale & Franz in scena al teatro Galleria

La vita, e così gli uomini, hanno tanti lati. Conoscendoli tutti, sarebbe più facile conoscersi. E invece ogni incontro nasce da una coppia, ogni dialogo da un incontro. Ad ogni azione corrisponde una risposta…dell’altro.

È così che si esplora il mondo delle relazioni al quale Ale & Franz si sono sempre ispirati nel costruire la loro comicità. Il materiale umano è la materia grezza da cui tutto nasce. E appunto in “Tanti lati, latitanti”, scritto dai due comici con Antonio De Santis per la

regia di Alberto Ferrari, sono in scena i tanti lati dell’umanità: uomini scaltri, dubbiosi, saggi, risolti, strani. Denominatore comune: la loro umanità.

Al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, i due cabarettisti si sono conosciuti nel 1994 e tre anni dopo anno cominciato una carriera televisiva che li ha visti protagonisti di diverse edizioni

di Zelig, del Pippo Chennedy Show, di Mai dire gol. Nel 2005 il debutto cinematografico con “La terza stella”, nel settembre del 2009 hanno lanciato un programma tv tutto loro: “Buona la prima!”,

completamente basato sull’improvvisazione. Da qui è nata la fascinazione per questa tecnica di spettacolo sfociata in “Lavori in corso”.

Lo spettacolo, in programma sabato 25 novembre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 24 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul

circuito TicketOne.