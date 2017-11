Ale Ruspini e l’Alevation Band in concerto l’Upshow Cafe

Sabato 25 novembre si terrà un concerto della Alevation Band presso l’Upshow Cafe Teatro di Sesto Calende (VA) (in via dell’Industria, 1). Ale Ruspini per più di 20 anni ha girato tutto il nord Italia, suonando nei migliori club come l’Harley Rock Cafè, il Land of Freedom, l’Arenalive Mendrisio, il Phenomenon, il Tartaruga, il Black Horse, il Seconda Classe, Palco 19, l’In-side, il Rolling Stone e tanti altri. Già in quegli anni cominciava a scrivere canzoni inedite che accompagnava alle cover nei concerti della band.

Con gli ‘Illeciti Musicali’ ha prodotto tre dischi: Illeciti Musicali, Aprire gli occhi ed Attimi, che hanno suscitato interesse notevole sia di stampa che di pubblico dando la possibilità così ad Alessandro di conoscere e collaborare con importanti artisti come i musicisti dei Litfiba e di Ligabue e di suonare come gruppo spalla ai concerti dei Velvet, Rio e Negrita. Ora Ale Ruspini si presenta con una nuova band, ma con la stessa grinta e rinnovamento nello stile. Un concerto da non perdere per chi è della zona.

Concerto Alevation Band

Upshow Cafe Teatro

dalle ore 20 con apericena a 8€

dalle ore 23 inizio concerto