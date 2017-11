Aler e Polizia Locale “sventano” una occupazione abusiva

Occupazione abusiva sventata nelle case popolari di via MonteLeone a Gallarate: la Polizia Locale e l’Aler sono intervenute nella mattina di venerdì 10 novembre per riprendere possesso di un appartamento di proprietà pubblica che era stato occupato nella notte da una famiglia, con tre minori.

L’alloggio era stato liberato da poche settimane ed era in attesa di essere abitato dai nuovi assegnatari. La famiglia – di origine rumena, proveniente dalla vicina Arsago Seprio – ha però forzato l’alloggio nella notte, forse grazie a una segnalazione. La mattina successiva però ha trovato la Polizia Locale che le ha intimato di lasciare l’alloggio (operazione – spiegano da Palazzo Borghi – avvenuta senza tensioni).

«A Gallarate applichiamo la tolleranza zero sulle occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica» commenta l’assessore ai servizi sociali Paolo Bonicalzi. «L’intervento di oggi valga da monito per tutti: abbiamo occhi ben aperti, per intervenire immediatamente e per evitare che gli alloggi finiscano in mano di chi non ne ha diritto. Oggi non è stato necessario usare le maniere forti, ma si sappia che che siamo pronti a farlo se sarà necessario. A Gallarate la casa è un diritto ma per chi questo diritto ce l’ha».