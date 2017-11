Alfieri: “Le emergenze non diventino campagna elettorale”

E’ stato un grande lavoro di squadra, quello che ha spento l’incendio del Campo dei Fiori, e come tale va trattato.

E’ questo il monito di Alessandro Alfieri, segretario regionale PD. «Maroni non confonda furbescamente il ruolo istituzionale e la campagna elettorale. La gestione dell’incendio al Campo dei Fiori ha dimostrato la grande capacità dei vigili del fuoco e degli operatori, delle istituzioni e del volontariato di far fronte alle emergenze. Stato, Regione, Provincia e Comuni hanno fatto sistema. I costi dei mezzi antincendio sono sostenuti in gran parte dallo Stato e la presenza a Varese, in piena emergenza, del ministro Minniti ha ben rappresentato il ruolo delle istituzioni».

Secondo alfieri è importante sottolineare il lavoro di tutti, dopo l’incontro istituzionale convocato questa mattina, domenica 5 novembre, a Brinzio: «E’ importante proseguire sulla strada della collaborazione tra enti e non cercare di assumersi, nel post-emergenza, meriti che non si hanno in via esclusiva – ha infatti sottolineato Alfieri – Maroni sia onesto e non si intesti risultati che non ha. Davanti a questi eventi non si fa campagna elettorale».