Alice Cooper, a novembre in Italia

Attualmente al lavoro sul nuovo album, il Re dell’Horror Rock torna in tour col suo grande spettacolo fatto di suspance, arte e sangue. Alice Cooper sarà on the road in Europa in autunno ed ha già programmato una data italiana a Milano il giorno 30 novembre all’Alcatraz, evento organizzato da Vertigo. Sarà uno show pieno di sorprese.

Alice Cooper, nato Vincent Damon Furnier (Detroit, 4 febbraio 1948), è un cantante statunitense, tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock. I suoi concerti sono macabri e cruenti ma, allo stesso tempo, molto spettacolari. Le sue performance live sono famose per le ghigliottine sul palco, bambole impalate, per il famoso pitone (vero) attorcigliato al collo e per il corpse paint, trucco facciale dalle sembianze “macabre”. Egli è infatti considerato tra i più importanti esponenti dello shock rock, un termine che comprende appunto esibizioni di questo genere. I suoi testi contengono spesso elementi ispirati dalla narrativa horror; tuttavia, nell’ampia produzione dell’artista si trovano brani sugli argomenti più diversi, inclusi temi di ampio respiro come la libertà di espressione, la religione e i problemi legati alla società statunitense. È tuttora in piena attività e vanta una carriera quarantennale. La sua musica e la sua presenza scenica hanno avuto un notevole influsso su vari artisti shock rock venuti dopo come Rob Zombie, W.A.S.P., Marilyn Manson, Lizzy Borden, King Diamond, Slipknot, Lordi, Gwar, Twisted Sister e Mötley Crüe.