Alla scoperta della Gnodi Service, tra affettatrici e i motorhome della Formula 1

In gita tra cucine, motorhome e affettatrici. La Gnodi Service Srl di Somma Lombardo ha riaperto le sue porte agli studenti in occasione del Pmi Day organizzato dall’Unione degli Industriali di Varese.

Galleria fotografica Pmi Day alla Gnodi di Somma Lombardo 4 di 20

Anche quest’anno a fare gli onori di casa è stato il fondatore e titolare dell’azienda Ivan Gnodi che ha guidato i ragazzi alla scoperta delle lavorazioni e dei servizi dei quali si occupa la Gnodi Service.

C’è tutto un mondo da scoprire all’interno del capannone di via dell’Industria, dalle raffinate e precisissime affettatrici Columbia, alla riparazione di macchina da cucina professionali.

Ma quello che più ha stupito i ragazzi è l’hangar che ospita la creazione e riparazione dei motorhome. Stoccato in azienda in questo periodo c’è infatti l’enorme struttura mobile di Pirelli utilizzata dal team per fare base alle gare di Formula 1 in Europa. Un’enorme motorhome dotato di tutto: cucina, uffici, spazi espositivi, sale riunioni e studi.

La Mobile System, il ramo aziendale della Gnodi, si occupa proprio di realizzare strutture mobili e modulari, su ruote o in container, che intersecano ogni ambito di applicazione: c’è bisogno di una cucina attrezzata per 250 persone su una piattaforma petrolifera Eni a largo della acque libiche? Ci pensa Gnodi. Serve un centro per la produzione di 1500 pasti per i contractor in Angola? Ancora Gnodi. E dove si curano i piloti del motomondiale che si “spaccano” la mattina e la sera sono già in grado di tornare a correre? Sulle cliniche mobili del dottor Costa che, di nuovo, sono manutenute dalla Gnodi Mobile System di Somma Lombardo.