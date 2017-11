Allarme incendio in condominio, ma era un barbecue

Poteva essere una tragedia, invece si è rivelato solo un barbecue.

Capita anche questo, nelle impegnative giornate di lavoro dei vigili del fuoco.

L’episodio curioso successo questa sera a Venegono Inferiore, in un condominio nella zona sud della cittadina. Qualcuno ha visto il riverbero di un fuoco sul tetto, una traccia di fumo che s’intravedeva al buio. Si temeva un incendio alla canna fumaria, come capita a volte nei giorni in cui le temperature si abbassano. È scattato l’allarme e i pompieri si sono mossi subito, anche perché le fiamme erano segnalate in un palazzo di sei piani, con molti appartamenti, in fondo alla strada che porta verso Tradate.

Il sistema d’allarme del 118 ha fatto muovere carabinieri e pompieri, intervenuti con due squadre e un’autoscala da Saronno e Busto. Arrivati sul posto, gli uomini della prima squadra intervenuta hanno scoperto il falso allarme: troppa fretta, da parte di qualcuno, nel segnalare fiamme e fumo. Era solo un barbecue, acceso per una cena tra amici all’ultimo piano del condominio.

Nelle stesse ore i pompieri di Varese erano invece alle prese con un altro incendio in abitazione, questa volta vero, a Gavirate.