Alle Arti “Il padre” con Haber e Lucrezia Lante della Rovere

Martedì 21 e Mercoledì 22 Novembre 2017 secondo appuntamento della 50ª Stagione Teatrale al Teatro delle Arti. Andrà in scena per la regia di Piero Maccarinelli il dramma di Florian Zeller, vincitore del Premio Molière 2014, Il Padre con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere.

La perdita dell’autonomia del padre, Andrea, aumenta a tal punto che Anna è costretta a dover prendere decisioni al suo posto e contro la sua volontà. Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia.

Zeller racconta, con il sorriso e l’ironia, lo spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone.

Con grande abilità l’autore ci conduce a vivere empaticamente le contraddizioni in cui il nostro protagonista incappa, perdendo a poco a poco le sue facoltà logico-analitiche e non riuscendo più a distinguere il reale dall’immaginario. In questo percorso dolorosamente poetico riesce a coinvolgere e ad emozionare.

Ne esce un esempio di come si possa affrontare con leggerezza mai superficiale un tema delicato come la malattia.

Per Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere un bel ritorno alle ‘Arti’: da non poco tempo (Febbraio 1992) in Scacco pazzo di brillante divertimento e di recente (Marzo 2014) per Lucrezia Lante della Rovere nel pirandelliano Come tu mi vuoi.

Per lo spettacolo ci sono ancora posti disponibili.