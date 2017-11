Alle Ville Ponti Update in ematologia oncologica

Venerdì 24 novembre alle Ville Ponti si terrà il convegno “Update in Ematologia Oncologica”. Responsabile scientifico è il professor Francesco Passamonti (foto), direttore S. C. Ematologia ASST dei Sette Laghi; università degli studi dell’Insubria, Varese. Evento gratuito ed accreditato per: medici di tutte le discipline, medici di medicina generale (MMG), biologi e chimici. Interni ed esterni all’ASST dei Sette Laghi. L’evento è aperto anche a medici specializzandi con regolare iscrizione tramite il portale. I posti disponibili sono 120.

Informazioni: www.asst-settelaghi.it