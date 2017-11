Alternanza scuola lavoro: un modello virtuoso da scoprire

Si parlerà di “Tourist Angels” al Festival Glocal.

La positiva esperienza di “Alternanza Scuola Lavoro” promossa dalla Camera di Commercio di Varese e che ha coinvolto diversi studenti delle scuole superiori del Varesotto in veste di guida e ciceroni per quanti volevano conoscere le bellezze del territorio, verrà illustrata come “buona pratica” di un modello di collaborazione tra mondo della scuola e imprese pensato dalla Riforma della Buona scuola e in fase di “rodaggio”.

Alle ore 15.00 di giovedì 16 novembre al teatro Santuccio di Varese in via Sacco, ne parleranno Giacomo Mazzarino, Camera di Commercio di Varese con la docente Claudia Caretti, dei Licei Manzoni di Varese; Chiara Azzalin, studentessa all’ISIS Volontè di Luino e Tourist Angel e Alessandra Toni giornalista di Varesenews coordinati da Marco Renzi, giornalista, presidente di Lsdi.

Un dibattito tra operatori e attori per ragionare anche su un modello positivo che punti a migliorare le competenze dei giovani e ad accogliere nuove prospettive e sollecitazioni per chi opera professionalmente.