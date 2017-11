Amici della Terra: “Eravamo d’accordo ma non ci avete invitato”

Con questa lettera, resa pubblica, l’associazione Amici della Terra rende noto un disagio sulla gestione del problema tassa di soggiorno

Egregio Signor Assessore,

sono molto dispiaciuto di aver dato la disponibilità della Associazione che rappresento, da agosto (non appena era stata avanzata al Comune la proposta di introdurre l’imposta in oggetto da parte della Confesercenti) a discutere della stessa già nel corso del primo incontro con gli enti economici. Questo tramite due lettere pubblicate poi sulla stampa locale. Ciò che più stupisce è che Amici della Terra Varese aveva manifestato il proprio accoglimento alla proposta, ma ho scritto, ma a determinate condizioni.

Non si voleva, dunque inscenare manifestazioni contrarie ovvero cercare di impedire a priori il compiersi di iniziative amministrative. Ebbene non solo, Amici della Terra Varese non è stata invitata a partecipare al primo incontro con gli enti economici, ma ciò non è capitato neppure seguito.

All’inaugurazione della manifestazione Nature urbane (ai tempi quindi del primo incontro del Sindaco sul tema in oggetto) avevo fatto presente al Sindaco di essere dispiaciuto di non essere stato coinvolto.

Il Sindaco mi hai aveva risposto che sarei stato contattato in seguito (il che già è poco democratico visto che la legislazione vigente-Testo unico sui beni ambientali primi 3 articoli commi compresi-concede il diritto di partecipare a chi abbia interesse) e di stare tranquillo.

Amici della Terra malgrado questa affermazione non è mai stata contattata. Questo è un comportamento disdicevole.

Fornisco le lettere inviate (inviate per posta celere) che spero Le siano state trasmesse da parte del protocollo.

Cordialità.

Il presidente

Arturo Bortoluzzi