Amma e i suoi abbracci tornano a MalpensaFiere

Mata Amritanandamayi, leader umanitaria conosciuta in tutto il mondo con il nome di Amma, fondatrice dell’organizzazione Embracing the World – Abbracciando il Mondo, considerata in India un Mahatma (Grande Anima), sarà a Busto Arsizio, nella struttura di MalpensaFiere, nei giorni 13-14-15 novembre per accogliere e abbracciare migliaia di persone di ogni nazionalità, estrazione sociale e fede religiosa.

L’evento, a cui si può partecipare gratuitamente grazie al lavoro di una squadra di 700 volontari, prevede, nei tre giorni di programma, attività che comprendono momenti di meditazione, discorsi, musica e la possibilità per ciascuno di ricevere un abbraccio personale.

Ciò che spinge a trascorrere del tempo insieme ad Amma è il messaggio da lei trasmesso, incentrato sull’amore come principio universale, che sottende a ogni forma di vita: un amore che diventa concreto e tangibile attraverso il servizio, a cui Amma da sempre dedica la sua vita, ispirando moltissime persone a impegnarsi nel servizio umanitario e offrire il proprio contributo per rendere il mondo un luogo migliore.

Il messaggio di Amma, infatti, è contraddistinto dall’importanza attribuita all’azione: “Amma ha fatto per i poveri più di quanto abbiano fatto molti governi”, ha affermato il premio Nobel per l’Economia Muhammad Yunus. Anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto nel 2005 il grande valore delle attività svolte dalla sua organizzazione, Mata Amritanandamayi Math (MAM), che da allora gode dello status di consulente speciale all’ONU presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC).

Embracing the World è il movimento umanitario di dimensioni globali, ispirato da Amma, interamente costituito da volontari e impegnato ad alleviare le sofferenze dei più poveri del mondo, a partire dai bisogni primari: cibo, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e mezzi di sostentamento. A questi cinque bisogni sono dedicate, in maniera mirata, le numerosissime iniziative che da molti anni Embracing the World realizza nel mondo; inoltre, l’organizzazione umanitaria è attiva sul fronte ambientale (attraverso il ramo ‘GreenFriends’) e sul fronte della ricerca (specie nel campo delle tecnologie applicate all’assistenza sociale) grazie al collegamento con Amrita University, un’importante università con cinque campus nel sud dell’India, per un totale di 18.000 studenti. Amrita University si è recentemente posizionata al primo posto tra le università private in India in prestigiose classifiche universitarie mondiali, quali Times Higher Education Asia Rankings 2016 e Times Higher Education BRICS Rankings 2015-2016. Embracing the World è impegnata anche a prestare soccorso in caso di calamità naturale, come è avvenuto a seguito dello tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004, delle alluvioni in vari stati dell’India, dei terremoti in Kashmir, Nepal, Haiti e Giappone, dei cicloni in Bengala occidentale e Filippine e degli uragani negli Stati Uniti.

Nel mese di ottobre 2017, in occasione dei festeggiamenti per il sessantaquattresimo compleanno di Amma, il presidente dell’India, Shri Ram Nath Kovind, ha lanciato un nuovo imponente progetto, dedicato alla fornitura di sistemi di filtrazione e potabilizzazione dell’acqua. Il progetto, che ha un costo di 15,27 milioni di dollari e sarà totalmente finanziato dall’organizzazione umanitaria di Amma, è ideato e sviluppato da Amrita University e fornirà acqua potabile a 5000 villaggi sparsi su tutto il territorio indiano, portando beneficio a circa 10 milioni di persone.

Amma ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per il suo lavoro in campo umanitario, come ad esempio il Premio Gandhi King per la Non- Violenza, nel 2002 (ricevuto in precedenza da Kofi Annan e Nelson Mandela). Nel 2006, le è stato conferito il premio James Parks Morton per l’interreligiosità, in precedenza consegnato al Dalai Lama. Nel 2014 ha ricevuto una laurea ad honorem dalla State University di New York. Sempre nel 2014, su invito di Papa Francesco, è stata uno dei 12 leader religiosi e spirituali provenienti da tutto il mondo a recarsi in Vaticano per sottoscrivere la dichiarazione congiunta per l’impegno all’eliminazione, entro il 2020, della schiavitù moderna e della tratta degli esseri umani. In tutta la sua vita, Amma ha abbracciato e confortato più di 37 milioni di persone.