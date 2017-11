Anche Casciago riflette sulla violenza di genere

Anche Casciago oggi riflette e fa riflettere sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Lo fa a partire dalla Scuola Secondaria di primo grado e dall’installazione en plein air allestita nel parco di Villa Valerio, sede della scuola.

E’ accaduto nella mattinata di ieri 24 novembre.

Dopo un lavoro fatto di riflessioni, lettura e scrittura, visione di video, opere e immagini sul tema “diritti delle donne e femminicidio”, ragazze e ragazzi hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’opera di installazione adattata allo spazio del parco.

Coordinati dalle insegnanti di lettere Prof.sse Alfano Maria Domenica, Zanzi Lorella e Codispoti Marilena per la parte di riflessione e testo, e dalla Prof.ssa di Arte e Immagine Bottelli Serena per l’allestimento creativo e i contributi fotografici, gli alunni hanno abitato lo spazio del giardino con due opere dialoganti ed un momento di riflessione.

Da una parte, la fontana legata da una rete di lacci rossi dove sono state sospese le scarpe rosse simbolo della giornata contro il femminicidio. Dall’altra, poco distante ma collegato, un percorso che dal giardino si dirige verso la scuola, fatto di impronte rosse appartenenti ad ognuno delle alunne, degli alunni, dei professori e collaboratori, che con la loro impronta testimoniano la strada di consapevolezza da costruire necessariamente per azioni coscienti di rispetto, affermazione della parità di genere e non violenza.

Questo lavoro si è reso possibile grazie al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti.