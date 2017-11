“Anci è il megafono degli enti locali”

anci manifestazione milano apertura

Dopo l’annuncio del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli di non versare più la quota di iscrizione ad Anci in aperta polemica, il sindaco di Malnate e Segretario Provinciale del PD di Varese Samuele Astuti replica: «Le parole del collega di Busto sono fuori luogo e non trovano alcuna riscontro nella realtà. Anci, infatti, svolge un importantissimo ruolo politico di rappresentanza degli interessi dei Comuni che, come ha ricordato proprio in occasione della recente assemblea ANCI il Presidente della Repubblica, rappresentano il tessuto connettivo della nostra Repubblica. Antonelli probabilmente non conosce il grande lavoro di Anci che quotidianamente svolge per far valere le istanze dei Comuni presso gli enti gerarchicamente sovraordinati (Governo, Parlamento, Regioni) e grazie al quale le nostre proposte trovano un “megafono” attento e puntuale. Il supporto ai Comuni è tra l’altro anche tecnico su questioni amministrative anche complesse. Invito pertanto Antonelli a riconsiderare la sua scelta per non arrecare un danno in primis a Busto Arsizio e alla sua struttura amministrativa. E’ peraltro davvero singolare che questa decisione venga adottata proprio adesso che i Sindaci stanno lavorando insieme sul tema dell’autonomia”