Angei: “Cartelli in dialetto da difendere”

“La richiesta avanzata da Varese 2.0 e Progetto Concittadino ha dell’incredibile, vorrei che ci venisse spiegata l’utilità di un’azione come questa, un’azione volta solamente a snaturare e cercare si eliminare la nostra cultura! Quei cartelli non fanno male a nessuno, non c’è un reale motivo oggettivo che possa giustificare una probabile azione in questo verso”. Lo Dichiara Stefano Angei coordinatore del MGP Varés.