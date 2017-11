Annessa alla falegnameria c’era una serra per la marijuana: due arresti

La Guardia di Finanza di Gaggiolo ha concluso un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di due piantagioni di canapa indiana e numerose dosi già confezionate.

Galleria fotografica Arcisate - Piantagione di marijuana 4 di 5

Nel corso delle attività di controllo del territorio, alcune pattuglie della Compagnia del Gaggiolo avevano notato un andirivieni sospetto da una falegnameria di Arcisate.

Sospetti confermati dalla perquisizione effettuata nei giorni scorsi. Nei pressi della falegnameria una pattuglia ha fermato un giovane che usciva dal laboratorio. Mentre il ragazzo tentava di dare una spiegazione sulla sua presenza in quel posto, gli è arrivato un messaggio su WhatsApp proprio dal titolare della falegnameria, che lo allertava circa la presenza di forze di polizia.

Infatti, il titolare della falegnameria, dall’interno aveva notato una pattuglia di finanzieri senza però essersi accorto che un’altra pattuglia aveva già fermato il giovane.

A supporto della Guardia di Finanza di Gaggiolo, anche l’unità cinofila di Malpensa, con il cane antidroga Denim.

In un manufatto costruito su un lato del capannone, le Fiamme gialle hanno trovato 90 piante di canapa indiana coltivate in una modernissima serra, equipaggiata con lampade da riscaldamento e un grosso impianto di areazione che riproduceva un clima tropicale controllato elettronicamente da sofisticati sensori.

Poiché vi erano anche numerosi vasi con le sole radici, segno evidente che era già stato effettuato il raccolto di altre piante coltivate in precedenza, i Finanzieri hanno perquisito le abitazioni del titolare della falegnameria e del giovane, figlio della compagna dell’imprenditore.

E i finanzieri hanno fatto il bis: in locali attigui all’abitazione dell’imprenditore, hanno scoperto un’altra serra con 50 piante di canapa indiana, mentre altre 30 erano in vari locali dell’abitazione. Negli stessi locali sono stati rinvenuti anche 2 chili e 700 grammi di marijuana già imbustata e pronta per lo spaccio.

Anche la perquisizione a casa del giovane ha permesso di rivenire marijuana per circa un chilo e 300 grammi e 7 grammi di hashish.

Nelle due abitazioni i Finanzieri hanno inoltre sequestrato 6 mila euro in contanti, frutto dell’attività illecita, nascosti in vasi di terracotta e in custodie di cd.

I due sono stati arrestati e condotti nel carcere di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.