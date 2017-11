Annullato l’incontro con Mottana. Mercoeldì con l’architetto Caterina Locati

libri bambini illustrazioni

Bustolibri.com informa che la conferenza del professor Paolo Mottana, prevista per mercoledì 8 novembre, è stata annullata a causa di un improvviso impegno del relatore.



In sua sostituzione, sempre mercoledì 8 novembre alle 20.45, si terrà presso la Galleria Boragno (via Milano 4, Busto Arsizio) la conferenza dal titolo “L’Anima della Casa”, sempre nell’ambito del ciclo di incontri organizzato da Davide Nicastri. La relatrice sarà l’architetto Caterina Locati, ideatrice e realizzatrice della Piramide T-Building, una speciale tecnologia nata per aiutare le persone a migliorare concretamente la propria vita, grazie ad una positiva trasformazione interiore e al miglioramento energetico degli ambienti in cui vivono. Ulteriori informazioni sull’attività dell’architetto Locati e sui suoi progetti sono disponibili sul sito www.tbuilding.org. L’ingresso alla conferenza un costo di 5 euro.

La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net. Il successivo e ultimo appuntamento del ciclo è in calendario mercoledì 15 novembre (“Donne in salute”). Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).