Anpi: “No alle ronde di Forza Nuova”

La sezione dell’Anpi di Gallarate «stigmatizza con forza la ronda-passeggiata» condotta da esponenti di Forza Nuova nell’area della stazione ferroviaria di Gallarate. Una presa di posizione accompagnata da una segnalazione alla Digos competente.

«Perché il gruppo provinciale di Forza Nuova ha scelto proprio Gallarate per questa sua esercitazione muscolosa?» si chiedono Michele Mascella ed Ennio Melandri, del direttivo Anpi di Gallarate. «La sicurezza è sicuramente un diritto di cui tutti noi dovremmo beneficiare in quanto cittadini della Repubblica: e l’Anpi, quale Organizzazione Antifascista per Statuto, è convinta che la sicurezza dei cittadini sia affidata alle Forze dell’ordine così come detta la Costituzione della Repubblica Italiana», che pure – viene riconosciuto – affrontano difficoltà nell’affrontare i problemi di sicurezza ciclicamente denunciate in città.

Dal monopolio affidato alle forze dell’Ordine – ricorda Anpi – discende che «nessun gruppo di privati organizzati può arrogarsi il diritto di sostituirsi ad esse». «Non è forse vero che quando questo avviene si pongono le premesse per l’instaurazione di poteri paralleli storicamente sempre portatori di sciagure e involuzioni autoritarie? È un ricorso della Storia che ci indigna e ci preoccupa».