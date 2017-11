Anziani e ragazzi… in viaggio al Camelot

Si apre il sipario: in scena gli ospiti del Camelot!

Questa volta, i protagonisti dello spettacolo che si terrà nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre dalle ore 16,00 alla casa di riposo Camelot di Gallarate, saranno proprio gli ospiti della Residenza che, insieme agli alunni della Scuola Media Majno di Gallarate, presenteranno il Recital di poesie, uno spettacolo intergenerazionale in cui anziani e ragazzi condivideranno la scena, interpretando poesie più o meno note sul tema della manifestazione, che quest’anno è il viaggio. Da Twain a Dante, da Chatwin a Prevert e molti altri.

Il viaggio come metafora della vita e come fonte di conoscenza che unisce simbolicamente le generazioni, in un percorso culturale in cui l’esperienza del viaggio, porta alla più profonda conoscenza di noi stessi.

Il tutto nella bellezza della poesia, che è anche educazione, perché educare i giovani alla bellezza significa aprire gli orizzonti, non solo fisici ma anche culturali, modificare la prospettiva sul mondo, arricchendo loro stessi. L’interpretazione sarà per l’occasione accompagnata al pianoforte dal musicista e volontario Stefano Berto, che ha appositamente scelto, adattato e creato le melodie più adatte alla poesie.

Un’ultima suggestione sarà lasciata alle immagini che sullo sfondo del palcoscenico, veicoleranno sentimenti ed emozioni, lasciando però il ruolo di protagonista alla poesia recitata.

L’evento intergenerazionale “Recital di poesie” è creato e progettato dallo staff animativo di 3SG in collaborazione con le insegnanti delle scuole medie Majno di Gallarate, in un progetto intergenerazionale che vede anziani e ragazzi impegnati da mesi.

Per gli Ospiti della RSA, la grande soddisfazione di passare da pubblico a protagonista in uno spettacolo che, siamo certi, emozionerà e divertirà tutti i presenti.