Anziano scomparso in Canton Ticino

La Polizia Cantonale è alla ricerca di una persona scomparsa ieri da Cadempino, comune svizzero di 1520 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Lugano, in Via al Mulino verso le ore 15.00 di sabato 18 novembre. Si tratta di un uomo, Guido Schiari, di 81 anni occhi azzurri, capelli bianchi che parla italiano: era uscito nel pomeriggio per fare una passeggiata.

Al momento della scomparsa indossava una giacca a vento blu, pantaloni tipo pile scuri e scarpe da ginnastica.