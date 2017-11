Sabato 2 dicembre “La Dama Bianca” al Teatro del Popolo

Sabato 2 dicembre, alle ore 20, al Teatro del Popolo va in scena “La Dama Bianca” – Apericena con delitto

In scena la Piccola Compagnia Instabile Cà Matta di Varese, con Simona Bramanti , Liliana Maffei, Arianna Talamona (Testo di Simona Bramanti, ideazione Gioco di Simona Bramanti e Davide Maffei)

Un bar di periferia come tanti altri: la proprietaria e due cameriere intente a sistemare il locale e ad accogliere gli ospiti, poi, ogni serata si conclude con un’amichevole partita di dama fra la proprietaria e la cameriera di turno; ma in questa particolare sfida, le pedine sono sostituite da shottini alcolici.

Ma questa sera qualcosa non va come dovrebbe: una morte improvvisa per avvelenamento, misteriosi indizi trovati fra gli oggetti della coppia di musicisti ingaggiata dalla proprietaria, … nessuno è al di sopra di ogni sospetto! Così i clienti del locale si ritrovano coinvolti nella ricerca dell’assassino: enigmi sono nascosti negli spartiti dei musicisti, nei cellulari… perfino nella lista delle bevande! Chi riuscirà a scoprire l’assassino?

La Dama Bianca è un “crime game” intrigante e divertente, realizzato per coinvolgere e stimolare appieno tutti i partecipanti; oltre a seguire con attenzione i blocchi recitativi, il pubblico dovrà risolvere enigmi, analizzare documenti e indizi.

Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto 15 euro

Per info e prenotazioni

info@teatrodelpopologallarate.org

Tel. 339 3850582

Sito internet | Pagina Facebook