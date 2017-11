Un aperitivo per donare alberi al Campo dei Fiori

Nei giorni cupi in cui il Campo dei Fiori bruciava, molti si affacciavano al “balcone” del Belvedere di Azzate per scrutare il crinale della collina in fiamme. In silenzio la gente osservava passare i canadair che andavano a pescare l’acqua nel Lago di Varese. C’è chi quel fumo lo ha avuto davanti agli occhi per giorni e ha deciso che avrebbe fatto qualcosa per quel monte che tutti i varesini conoscono, frequentano e amano.

Lei è Michela Iommazzo, titolare, con un alcune amiche, de L’Apetit, il piccolo carrettino Ape adibito a bar-mobile che ha stazionato per tutta l’estate in piazza Ghiringhelli, il Belvedere di Azzate.

Michela insieme a la Locanda dei Mai Intees ha organizzato un evento per raccogliere i fondi da destinare al rimboschimento del Parco del Campo dei Fiori.

E così domenica 3 dicembre l’esclusiva dimora di charme, il Mai Intees, aprirà le sue porte a tutti, azzatesi e non solo (si trova in via Monte Grappa, 22 ad Azzate). In collaborazione con l’Apetit preparerà un aperitivo speciale a scopo benefico (tutto il ricavato, tolte le spese, verrà devoluto al Parco del Campo dei Fiori).

Un’occasione unica per passare una bella serata e ammirare la bellezza di una delle dimore storiche più suggestive della nostra provincia.

Questo il menù: aperitivo, fantasia di finger food caldi e freddi, risotto allo zafferano e dessert. Offerta minima per la cena 25 euro.

La prenotazione è gradita e potete farla telefonando al 347 4545069.