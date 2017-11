Apollo 11 Temporary Store

Dopo la Luna, alla conquista delle Stelle

L’aperitivo di Varese dal 1969, decolla a Natale con la nuova collezione Apollo 11 in Love.

Dal 1 al 23 dicembre, Apollo 11 apre il suo primo temporary store nello spazio Nicoletta Menegaldo Hairstylist di via Veratti 7, accanto allo storico bar pasticceria Pirola dove è nato.

Amiche da anni, Nicoletta e Roxi si sono scelte per intraprendere insieme una nuova avventura

che regalerà a Varese l’occasione di uno shopping natalizio con stile. Lo storico salone, da sempre dedicato alla bellezza, ospiterà il primo temporary store Apollo 11.

Sarà l’occasione per presentare le sei nuovissime collezioni di Apollo 11 in Love, la neonata linea per la regalistica privata e aziendale, il wedding e gli eventi.

Dalla primavera del 2018, il nuovo format lascerà Varese per andare in tour nelle location italiane più esclusive.

Apollo 11

Creato il 20 luglio 1969 per celebrare il primo passo dell’uomo sulla Luna, Apollo 11 è un’alchimia di ingredienti segreti che danno vita a un liquore-aperitivo dal gusto raffinato e una gradazione di 18 gradi.

Vero e proprio gioiello della famiglia Pirola, eccellenza della pasticceria e del banqueting varesini, oggi è pronto a decollare verso nuove avventure con Apollo 11 in Love, la neonata linea dedicata alla regalistica privata e aziendale, al wedding e agli eventi che ha nel cuore la sua cifra distintiva.

Apollo 11 in love

Apollo 11 in Love nasce dal cuore, con la creatività e l’artigianalità di chi lo confeziona; la passione, la cura e la ricerca costante di chi ogni giorno lo accompagna. E arriva al cuore, di chi ha la voglia di festeggiare in modo unico e il desiderio di dire grazie, ti voglio bene, ti penso, sei speciale.

Sei le collezioni ora disponibili, in cui spiccano il packaging, l’estrema personalizzazione e il riuso creativo.

Tutte, sempre, uniche: dall’idea creativa alla realizzazione artigianale per arrivare a un oggetto esclusivo che parla anche di te e delle tue emozioni.

www.apollo-11.it | info@apollo-11.it | Pagina Facebook