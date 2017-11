Una “app” per segnalare gli incidenti con animali

Ogni anno, nelle Valli del Verbano, si verificano innumerevoli incidenti tra animali selvatici e veicoli. È il fenomeno del “roadkill”.

In Italia, tra il 1995 e il 2005, ha provocato 150 morti, coinvolge ogni anno 15.000 animali per provincia e costa alla sola Regione Lombardia, circa 300.000 Euro all’anno.

Per far fronte a questo drammatico problema, la Comunità Montana Valli del Verbano chiede la collaborazione dei cittadini del proprio territorio. Come? Scaricando l’applicazione MapRisk Valli del Verbano, è possibile segnalare l’avvistamento di fauna a bordo strada o incidenti che hanno coinvolto animali selvatici. Nella “sezione RoadKill”, l’utente può con pochi click dare un contributo prezioso alla raccolta di informazioni sul “roadkill”. La comprensione e il monitoraggio del fenomeno, fondamentali per la pianificazione di interventi volti a contrastarlo, possono essere molto più accurati con la partecipazione di tutti.

Basti un esempio: quando animali di piccola taglia, come tassi e volpi, subiscono un impatto, possono passare poche decine di minuti prima che vengano predati, non lasciando tracce dell’incidente. Per questo è importante riportare con tempestività i casi di “roadkill” di cui si è testimoni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto ROADKILL – Interventi per la riduzione dell’impatto stradale, realizzato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, in partnership con Istituto Oikos Onlus e grazie al supporto di Fondazione Cariplo. “L’azione intrapresa dalla Comunità Montana per migliorare la sicurezza stradale e garantire la tutela dei corridoi ecologici non si conclude con l’installazione di otto sistemi all’avanguardia anti-collisione” – dichiara l’Assessore all’Ecologia Carlo Molinari – “ma ora continuiamo con la campagna di sensibilizzazione sul tema, volta a coinvolgere i numerosi stakeholders presenti sul territorio”.

Info sul progetto: roadkill.it

Per scaricare su App Store

Per scaricare la App su Google Store