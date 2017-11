Approvato il bilancio provinciale

L’appello del Presidente della Provincia era stato quello di votare tutti insieme un bilancio tecnico in cui il pareggio è assicurato ma i conti sono fortemente risicati a causa dei tagli ai trasferimenti, un bilancio che lo stesso Gunnar Vincenzi definisce come essenziale dove, di soldi per fare scelte politiche, praticamente non ve ne sono. Dunque, un’operazione ragionieristica per garantire i servizi essenziali in capo alla Provincia. Questo doveva essere ma le opposizioni di Lega e Forza Italia non hanno comunque votato il provvedimento che è stato adottato dal consiglio provinciale questa sera, martedì 28 novembre, con i soli voti della maggioranza: i Civici e Democratici di area Pd e i centristi di Esperienza Civica.

“La chiusura in Pareggio del Bilancio della Provincia di Varese rappresenta il frutto di un lungo e duro lavoro di Amministratori e Tecnici in una fase finanziaria emergenziale. Il risultato è poter ancora garantire la sistemazione delle strade provinciali, le manutenzioni nelle scuole superiori, i servizi ai disoccupati e ai disabili, il sostegno alle attività culturali e molte altre funzioni ancora in capo all’Ente. In attesa che si faccia chiarezza sul destino delle Province italiane” è il commento del consigliere delegato Giuseppe Licata.