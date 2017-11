Appunti “decani” alla Farioli

pittori, quadri, dipinti, sculture

Dal 4 al 26 novembre 2017 l’Associazione culturale “Spazio Arte Carlo Farioli” ospita la mostra personale dello scultore Andrea Decani intitolata “Appunti”.

Un’esposizione che l’artista desidera sia a sfondo benefico: per l’occasione i fondi raccolti saranno destinati all’Associazione cittadina, “La casa di Chiara” fondata da Marco Cirigliano e dalla moglie Stefania, in memoria della loro bimba scomparsa a tre mesi a seguito di una rara patologia, a sostegno di tutti i bimbi che fin dalla nascita si trovano a combattere contro malattie rare e/o sconosciute.

Con il titolo “Appunti”, Andrea Decani esprime appieno il suo modo di fare scultura. L’appunto è una nota breve, sintetica, l’estratto di un pensiero più ampio: in questo caso sono tracce tratte da varie letture che vanno dalla Bibbia a Dostoevskij fino alla poesia di Cristian Bodin.

Le sculture nascono da queste frasi e si concretizzano in segni molto semplici quasi fossero scrittura. Dice l’artista: “Utilizzo la retta come simbolo del costruito, dell’artificiale, dell’architettura: la linea curva per suggerire l’antropomorfo, il vegetale, tutto ciò che vive e muore. Questa voluta semplicità escludendo la possibilità di caratterizzare personaggi e i tempi della narrazione, cerca di penetrare l’essenza di una frase, di un pensiero. ”

Partendo da un pensiero “astratto” dunque, arriva alla “forma” cercando di conservare quelle spinte, quel moto di interesse che la lettura gli aveva suscitato.

Linee melodiche, sovrapposizioni armoniche costruite su pensieri ed emozioni che come in una danza creano giochi di liriche geometrie.

“Appunti”

4-26 novembre 2017

Inaugurazione 4 novembre ore 18.00

Ingresso libero

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio

Orari: giovedì-sabato 16.30/19.00; domenica 10.30/12.00 – 16.30/19.00

www.farioliarte.it – info@farioliarte.it – Facebook: Spazio Arte Carlo Farioli