“ArcheoFood, bevi e mangia la storia”: ciclo di incontri sulla storia culinaria

Si inaugurerà il prossimo 4 novembre presso il parco comunale di Ternate al “Feel Rouge Cafè” l’interessante ciclo di incontri “ArcheoFood, bevi e mangia la storia”.

Il format lancia un modo, nuovo e assolutamente originale, di conoscere il nostro passato attraverso

degustazioni enogastronomiche di “archeologia sperimentale”.

Il primo incontro, che inizierà alle ore 20.00, vedrà come protagonista una bevanda molto conosciuta e amata: la birra. Sarà questa l’occasione anche per festeggiare il Capodanno celtico Samhain e per conoscere gli usi e i costumi di questa popolazione, attraverso il racconto di aneddoti e notizie storiche con la suggestiva atmosfera di ricostruzioni di antiche sonorità, in parte anche inedite. Un team internazionale composto da Giovanna Marini ( archeologa,) Pierre Ley (food writer), Massimo Negri ( Docente IULM ) Susana Alvear Pineda ( musicista e coreografa) insieme al suo gruppo musicale, ci condurranno alla scoperta della storia millenaria di uno delle più famose bevande che vanta origini molto remote.

Questa prima serata, come le successive in calendario, sono patrocinate dalla University of Pennsylvania, dal Museum of Archeology and Antropology di Philadelphia.

Momento clou della serata sarà la presentazione, in diretta via Skype, del nuovo libro del Dott. Patrick Mc Govern” Ancient brews” ( direttore scientifico del laboratorio di archeologia biomolecolare del Penn Museum di Philadelphia )

La degustazione sarà abbinata ad un menu che prende spunto dalle fonti di autori antichi e che si avvarrà dell’utilizzo di prodotti provenienti dai produttori locali per dare spazio alla loro imprenditorialità in un contesto più globale.