Arcisate Stabio: lavori notturni e chiusure stradali a Varese

Varese - Arcisate Stabio lavori a Varese

Varese si prepara all’arrivo dell’Arcisate Stabio.

Si avvicina lo storico momento in cui nel capoluogo verrà inaugurata l’importante tratta ferroviaria che collegherà la il capoluogo varesino con l’Europa.

Per consentire a Rfi di eseguire i lavori sulla tratta Varese Induno Olona, il Comune di Varese informa che nei prossimi giorni ci saranno delle temporanee modifiche alla circolazione in alcune strade cittadine. Le chiusure però verranno eseguite durante la notte per diminuire i disagi al traffico e ai cittadini.

In particolare fino a domani, venerdì 3 novembre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino, verrà chiusa al traffico veicolare la via Vanetti a partire dall’intersezione tra viale dei Mille e viale Valganna.

Via Dalmazia sarà chiusa invece nelle notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, dalle 22.30 alle ore 5.00, nel tratto tra largo IV Novembre fino all’intersezione con via Merano e via Peschiera.