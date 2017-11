Aree agricole attorno a MalpensaFiere usate come parcheggi. Ma non era vietato?

Le aree agricole attorno a Malpensafiere possono essere usate come parcheggio? È questa la domanda che la consigliera del Pd Valentina Verga pone, sotto forma di interrogazione, al sindaco e all’assessore alla partita in merito ad un protocollo d’intesa sottoscritto tra il comune e la Camera di Commercio a cui concede l’utilizzo di una serie di aree limitrofe, tutte ad uso agricolo (sia al catasto che nel pgt) per utilizzarle come parcheggio.

Verga sostiene che la legge regionale n. 12/2005, vieta altri utilizzi che non siano agricoli nelle suddette aree. Da qui scaturiscono una serie di domande alle quali l’amministrazione dovrà dare risposta. Come è stato possibile sottoscrivere questo protocollo se si viola una legge? Come si vuole intervenire stante l’incompatibilità? Si revocano la delibera ed il protocollo?

Le aree vengono usate come parcheggio ogni volta che c’è una fiera attraverso il Distretto del Commercio che gestisce il flusso di auto, facendo pagare due euro per ogni auto parcheggiata.