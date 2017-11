Armato di coltello rapina la piadineria all’ora di pranzo

Entra in piadineria all’ora di pranzo, non per mangiare ma per “ripulire” la cassa.

È successo alle 12 di lunedì a Garbagnate Milanese, nella piadineria di Via per Cesate affollata di clienti è entrato un uomo a volto scoperto che, brandendo un coltello da cucina nella mano destra, ha intimato al titolare di consegnargli l’incasso.

Fortunatamente pochi istanti dopo sono comparsi i Carabinieri della locale Stazione Arma, allertati da uno degli avventori presenti. I militari sono riusciti a bloccare il malvivente, un italiano 44enne, residente in provincia di Varese, nullafacente e pregiudicato, senza mettere a rischio gli altri presenti.

L’uomo è stato arrestato per tentata rapina e al termine delle formalità di rito è stato portato a “San Vittore” di Milano.