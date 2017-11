Arrestato alla scuola elementare, stava rubando

Foto varie

Mercoledì 1 novembre sera i carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un cittadino italiano 46enne per tentato furto. L’uomo è risultato essere anche pregiudicato.

Verso l’1.30 la pattuglia in transito in via Papa Giovanni XXIII è stata chiamata dal custode della locale scuola elementare che aveva udito rumori sospetti provenienti dall’interno.

I carabinieri hanno proceduto ad un’ispezione interna nella scuola, sorprendendo all’interno l’uomo che, dopo aver forzato la porta antipanico della palestra, era riuscito ad introdursi e ad accedere agli uffici amministrativi, dove è stato bloccato dai militari mentre rovistava nei cassetti delle scrivanie.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza per poi essere condotto presso il Tribunale di Milano nella mattinata per essere giudicato con rito direttissimo.