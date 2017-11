Arriva la Fiera del Cardinale

Foto varie

Domenica 5 novembre 2017 appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato che dal 1978 si svolge la prima domenica di ogni mese lungo le vie e le corti del centro storico Castiglione Olona dalle 9.00 alle 18.00.

Dopo la pausa estiva, gradito ritorno questo mese dell’Angolo del Gusto in versione autunnale con i prodotti enogastronomici di produzione diretta tipici delle nostre Valli come il miele della Val Veddasca, i formaggi di capra della Valcuvia, le marmellate e conserve della Valcuvia a cui si aggiungono i vini dell’astigiano e l’olio extravergine toscano dei colli senesi. Oltre ai banchi che si snodano tra le vie e le piazze del quattrocentesco borgo, anche i famosi momumenti presenti nel centro storico saranno come sempre aperti e visitabili.

Prosegue inoltre negli spazi espositivi del Museo Branda Castiglioni la mostra “Due Scultori. Luigi Bennati e Massimo Fergnani” visitabile fino al 7 gennaio 2018

per INFORMAZIONI:

Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona: tel. 0331 858301 / e-mail: cultura@comune.castiglione-olona.va.it

per esporre – Ufficio Commercio del Comune di Castiglione Olona: tel. 0331.824801 (int. 2) / e-mail: commercio@comune.castiglione-olona.va.it