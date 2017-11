Arriva il Natale a Cassano Magnago

La cultura delle festività natalizie, per l’amministrazione del sindaco Nicola Poliseno, è ogni anno una scommessa da vincere. Cosi anche per il 2017 è stato assemblato un programma denso di iniziative, qualcuna anche che farà rivivere il Natale cassanese d’altri tempi.

«Sono tanti i commercianti che hanno aderito al “Mercatino di Natale” e penso che domenica 26 novembre, alla decima edizione del “Natale in Villa Buttafava” vi saranno molti visitatori» ha spiegato alla vigilia Poliseno.

Nel prossimo weekend del 2 e 3 dicembre, saranno le scuole ad essere protagoniste, presso l’ex chiesa San Giulio, con l’iniziativa del “ Gruppo Lettura Collodi”, presidente, Siria Passicani, segretaria, Rosanna Conti. In programma per il 2 dicembre, musica classica e leggera, lettura di brani di autori italiani e stranieri ed un concerto di un trio composto da soprano, flautista e chitarrista, mentre per il 3 dicembre una esposizione di elaborati approntati dagli studenti, ben 230 della scuola dell’infanzia. Previsto per il 19 e 20 dicembre, il classico “Concerto di Natale”, presso il teatro Auditorium di piazza S.Giulio, con ospiti: Jimmy Catagnoli (sax), Martina Milzoni(basso),Raffaella Migliaccio (batteria) e Simone Varano (pianoforte e tastiere), la voce solista è di Eva Rondinelli. Ingresso 10 euro.

Ma il fiore all’occhiello, per Poliseno e per l’assessore Paola Saporiti è sicuramente l’indizione di due concorsi alla prima edizione, “La città dei Presepi” e “Vetrine di Natale”, i cui addobbi renderanno più visibile e vivibile l’atmosfera natalizia di questa comunità. Un sogno per Poliseno, quello di poter dare luci natalizie al lungo Viale delle Rimembranze, bilancio volendo.

Le iniziative natalizie hanno avuto il patrocinio comunale ed ogni riferimento organizzativo trova riscontro nel sito.