Arriva a Varese il primo treno da Mendrisio

Il primo treno è arrivato nella mattina di giovedì 16 novembre: il convoglio Tilo con l’indicazione “Varese” era il primo treno arrivato nella città giardino da Mendrisio. Un antipasto – per così dire – dei nuovi collegamenti transfrontalieri.

(foto: Maurizio Tolini, Tg-trains.com)

Il primo passaggio è stata solo una corsa prova per testare la nuova linea, ma dal 10 dicembre le corse dirette da Varese per Lugano, Bellinzona e Como saranno realtà: in questo articolo è spiegato come saranno gli orari, a che ora ci saranno i primi treni, quali sono i tempi del collegamento con la Svizzera e con Como.

Gli orari possono ora essere consultati sul sito di Tilo, la compagnia italo-svizzera che gestisce la tratta. Non compaiono, sul sito Tilo, i treni che da Varese vanno a Porto Ceresio, coprendo solo la tratta italiana: gli orari sul sito Trenord non sono ancora presenti.