Arriveranno 10 postazioni per il bike sharing elettrico

Ecco i progetti che il comune di Varese realizzerà grazie al bando sulla mobilità cofinanziato con il Ministero dell’ambiente, di cui abbiamo parlato ieri. In particolare per quanto riguarda le scuole di Varese, oltre 60mila euro verranno destinati per la sistemazione dei percorsi vicini agli edifici scolastici attraverso la realizzazione o l’adeguamento dei marciapiedi, il rifacimento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti, l’installazione di dissuasori per aumentare la sicurezza dei percorsi e nuova segnaletica orizzontale e verticale che segnali con più evidenza la presenza di una scuola e degli alunni.

(foto di repertorio, una presentazione di Gimme bike)

Le scuole comunali coinvolte da questi interventi sono:

la Parini, la Marconi, Sacco, IVNovembre, Don Rimoldi, Canziani, Vidoletti, Garibaldi, Medea, Locatelli, Galilei, Pellico, Pascoli, Bosco, Settembrini, Canetta, Foscolo, Baracca, Fermi, Carducci, Dante, Morandi e Cairoli.

Un altro obiettivo inserito nel progetto che ha ottenuto il finanziamento è quello di implementare il servizio di bike sharing con dieci nuove stazioni attrezzate per le ricariche di biciclette a pedalata assistita, in particolare presso i principali poli scolastici e dei poli attrattori della città.

Il Comune di Varese ha individuato come aree dove installare le nuove postazioni:

la via Trentini, via XXV Aprile, via Carcano, viale Ippodromo, via Appiani, via Manin, via Sanvito Silvestro, via Morandi, Piazzale Avis e via Nino Bixio.”

“Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione per potenziare la mobilità ciclabile in città – ha spiegato l’assessore Dino De Simone –. Dopo l’arrivo delle bici gialle che stanno riscuotendo un grande successo tra i cittadini, grazie a questo progetto potremo incrementare le postazione elettriche dedicate alla bici con pedalata assistita del bikesharing cittadino”.

“Da mesi il Comune di Varese sta adottando un nuovo modello di città e di mobilità – ha dichiarato l’assessore Andrea Civati – Il nostro piano Varese si Muove è composto da tre pilastri: pedonalità, trasporto pubblico e ciclabilità. In questo senso la sicurezza negli spostamenti è un principio fondamentale a cui stiamo lavorando e in cui si inserisce a pieno titolo il progetto per il quale abbiamo ottenuto il finanziamento. Questo Bando rappresenta la prova che Varese si sta muovendo nella direzione giusta”.