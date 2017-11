In arrivo la carta di identità elettronica

Tra poco anche ad Arcisate sarà possibile avere la nuova Carta di identità elettronica.

Lo ha comunicato in questi giorni il Comune. Non appena saranno concluse le procedure di installazione delle nuove apparecchiature necessarie per il rilascio delle carte di identità nel nuovo formato, tutti i cittadini verranno avvisati.

Attenzione, però, il rilascio dei nuovi documenti non sarà immediato come avviene oggi con le carte di identità cartacee: ci vorrà qualche giorno e i nuovi documenti verranno spediti a casa entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.