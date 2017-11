In arrivo la neve, venerdì sotto i 500 metri

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve per la giornata di domani, giovedì 30 novembre, sulle zone omogenee NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03 (Alta Valtellina Nv-06 (Prealpi Bergamasche), Nv-07 (Valcamonica) e Nv-08 (Prealpi Bresciane) dalla mezzanotte del 30 novembre.

RISCHIO VENTO FORTE – Contemporaneamente, la Sala operativa segnala codice giallo per rischio vento forte sulle zone

omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-09 (Nodo Idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

IL METEO – L’espansione di una vasta area depressionaria dal

Nord Europa a gran parte dell’Europa centro-occidentale, con associata aria fredda in quota interesserà la nostra regione fino alla fine della settimana.

Oggi, mercoledì 29 novembre, è prevista debole instabilità con

nuvolosità estesa e deboli precipitazioni, nevose attorno ai 500

metri circa. Domani, giovedì 30 novembre di verificherà una

temporanea fase di stabilità con rotazione delle correnti da nord ed aumento dell’intensità della ventilazione soprattutto in quota. Da venerdì 1 dicembre assisteremo ad nuovo marcato peggioramento, con precipitazioni diffuse, nevose sotto i 500 metri. Probabile ritorno a giornate stabili e soleggiate dalla fine della settimana”.

DIFFICOLTA’ PER VIABILITA’ E TRASPORTI – Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate. Seppur i quantitativi di neve prevista al suolo siano limitati, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio. Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via

mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .