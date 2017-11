Artigiano muore schiacciato dal carico

Incidente sul lavoro dall’esito tragico a Lonate Pozzolo: un artigiano di 65 anni è morto schiacciato da un carico.

È successo in via Ossola, in una zona di capannoncini poco distante dalla Statale, quasi tra le case. Poco dopo le 7 e mezza di sera l’artigiano era impegnato a scaricare alcuni materiali da un mezzo dell’azienda che si occupa di infissi e serramenti, quando – la dinamica è al vaglio – il carico si è ribaltato e ha schiacciato l’uomo.

Il 118 è intervenuto sul posto con auto medica e ambulanza in codice rosso, ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto.

Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e l’Ats Insubria, competente per gli incidenti sul lavoro.