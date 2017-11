Ascensori guasti al cimitero, il Pd: “Sfrattano i morti ma non garantiscono i servizi”

Busto Arsizio - Cimitero monumentale

Un’interrogazione protocollata dal PD in consiglio comunale a Busto Arsizio, ha sollevato una questione spinosa, e sensibile in questi giorni di ricorrenza e festività, relativa al funzionamento degli ascensori del cimitero principale.

Sembra infatti che alcuni cittadini bustesi abbiano segnalato il malfunzionamento di un buon numero di ascensori presenti nel cimitero: nel dettaglio risultano guasti gli impianti al campo n. 6, n. 8 e n. 16.

In occasione della commemorazione dei defunti, questo tipo di disservizio emerge con maggiore criticità poichè è ingente l’afflusso di persone che si recano al campo santo per rendere omaggio ai loro cari.

Le persone anziane con ridotta o incerta capacità motoria e ancor di più i disabili, si troverebbero così impossibilitati a raggiungere le tombe dei propri famigliari se alloggiate nei piani sopraelevati del cimitero.

L’interrogazione chiede così di far luce su alcuni punti chiave quali: il numero di ascensori presenti al cimitero principale, lo stato di questi impianti (quali funzionanti, quali guasti) e quali siano i provvedimenti che il comune intende adottare affinché si possa garantire la piena accessibilità a tutti i piani del cimitero in tutti i periodi dell’anno e per tutti i cittadini.

La consigliera del Pd Valentina Verga aggiunge una nota polemica, a seguito delle pesanti polemiche sul caro tombe che grava sui cittadini di Busto Arsizio, molti dei quali si sono trovati gli avvisi di scadenza della sepoltura sulla tomba del proprio caro: «Visto che siamo in giorni di grande affluenza oltretutto, è intollerabile che persone anziane o disabili non possano recarsi a trovare i propri cari perché le tombe sono in piani alti non raggiungibili se non con scale. Sfrattano i morti, alzano le tariffe e poi non garantiscono neppure i servizi minimi essenziali».