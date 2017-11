L’asfalto in via Maciachini non è per il sindaco

La critica sui social network è sicuramente uno strumento democratico, ma quando diventa insinuazione la replica è d’obbligo.

«Qualcuno ha insinuato che lungo la via Maciachini (via dove abita il Sindaco di Induno Olona) si è provveduto ad asfaltare solo un piccolo tratto di strada ed in particolare quello davanti alla casa del Sindaco – ci scrive il capogruppo di maggioranza di Induno Olona Maurizio Tortosa – Ringrazio queste persone che con “solerzia” sottolineano i lavori svolti perché ci danno modo di evidenziare come questa Amministrazione sia previdente ed intervenga per evitare che possano verificarsi maggiori rischi»

«Nello specifico – spiega – sulla via Maciachini si è provveduto a migliorare gli scarichi delle acque che scendono verso il centro paese, per evitare che si possano ripetere gli allagamenti per i quali sia la nostra Protezione civile che il Sindaco stesso erano intervenuti in una tarda serata di qualche tempo fa per risolvere una difficile situazione».

«Ricordo inoltre che le strade da asfaltare non sono decise “dai politici“ – conclude Tortosa – ma dagli Uffici comunali con i loro tecnici, con l’unica indicazione di avere uno sguardo sull’intero paese».