Aspettando il Natale, arti decorative e design a Villa Porro

Sabato 18 novembre e domenica 19 novembre 2017 le sale di Villa Porro a Lonate Pozzolo in via Roma, 5 saranno aperte al pubblico ed ospiteranno pezzi unici di Arti Decorative e Design appositamente realizzati da creativi italiani per l’evento “Aspettando il Natale. Arti decorative e design” .

Dopo le felici edizioni degli anni scorsi, ecco un altro appuntamento a Villa Porro dedicato alla creatività, organizzato dalla famiglia Bollazzi proprietaria di “Villa Porro” e dal Circolo Culturale Lonatese “Il Fontanile”, rappresentato dalla presidentessa sig.ra Giuseppina Bottiani, con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo.

All’interno del corpo nobiliare della Villa, tra gli antichi splendori rivivibili nelle quattro magnifiche sale del piano terreno, nella Sala Rossa, Veronica Cozzi presenta creazioni in rame smaltato a fuoco: una antica tecnica orafa che si colloca tra quella del vetro e quella dell’oreficeria insieme a Fiorenza Sandroni, affermata pittrice che a Villa Porro presentera’ dipinti su stoffa e su pelle di fiori e insetti e farfalle in via di estinzione del varesotto.

La Sala delle Rosette, con pavimenti in cotto lombardo e soffitti con decorazioni, accoglierà le creazioni di Mariassunta Vismara, che ci propone fantasiose lavorazioni di fiori e statuine con tecnica “Capodimonte” e creazioni con pasta Fimo e la pittrice Valeria Demolli, la cui ricerca compositiva si è snodata nel tempo con l’ausilio di ogni tecnica grafico-pittorica, sino ad innamorarsi dell’acquerello e dell’incisione e ad approdare ad essi come mezzi più congeniali alla sua sensibilità espressiva.

La Sala dei drappeggi, con pareti riccamente decorate e pavimento in mosaico veneziano, un tempo sala da pranzo dei nobili Porro, ospiterà Marilena Manta creatrice di gioielli con tecnica sospeso trasparente su lamina porcellanata, montati su ottone, oro satinato, bronzo antico e argento, Manuela Balzarini con oggettistica natalizia realizzata a mano con le paste polimeriche senza uso di stampi e Christine Helen Wong Chong, affermata docente al Corso di Fashion Communication presso la Camera della Moda di Milano, creatrice di gioielli in vetro lavorati direttamente dall’artista sulla fiamma.

Ghirlande, bouquet, set decorativi per ogni tipo di festa, centro tavola, decorazioni per la casa, cosi’ Giovanna Pennisi animera’ la Sala dei Paesaggi e, a fianco dell’imponente camino in pietra della famiglia Porro, Paolo Costa presentera’ manufatti in cuoio e pelle realizzati senza l’ausilio di macchinari.

Nel soppalco in legno espone per la prima volta a Villa Porro Francesca Santimaria con saponi decorativi artigianali realizzati a mano con oli naturali e Giulia Facchi che, dopo una fase iniziale legata alla scoperta nell’uso della plastica per la realizzazione di angeli e alberi di Natale, e’ passata agli elementi naturali che le diverse stagioni propongono: legni raccolti sulla spiaggia, pigne, bacche, cortecce, semi….

La Sala del Parco ospiterà Paola Giudici che ripropone in chiave moderna l’arte dell’uncinetto appresa dalla nonna, Carlo Ferrario, artista del legno e Gabriella Orifiammi con sciarpe, borse e accessori, immagini d’arte da indossare.

Ancora nella Sala del Parco altri due creativi: Carmela Visconti con gioielli realizzati a mano con perle e cristalli di vari colori e Sabrina Tamburello che lavora con creatività e fantasia, elementi indispensabili per realizzare addobbi natalizi in pittura country, palle di Natale decorate e piccoli angeli in feltro ed altri tessuti per decorare l’albero di Natale.

La Limonaia, con le sue luminose vetrate un tempo ricovero invernale delle piante d’agrumi, accoglierà per l’occasione le creazioni di Simona Castelli, artista shabby chic che propone gessetti profumati, accessori moda e angeli porta fortuna realizzati con ceramiche greche e Lucia Nason con terrecotte e porcellane dipinte a mano.