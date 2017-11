Assemblea sulle pensioni alla Whirlpool

I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno si sono riuniti questa mattina dalle 9 e 30 alle 11 in assemblea retribuita presso la mensa Gemini per discutere della legge di bilancio e delle novità in tema di pensioni. Sono intervenuti Angelo Re, segreteria della Cisl dei Laghi, Daniele Bandi del patronato Inca Cgil regionale, Stefania Filetti, segretario provinciale della Fiom, Serena Bentempelli, segreteria regionale della Uil, Giuliano Gritti, coordinatore regionale della Uil.

Le assemblee continueranno per tutti i turni rimanenti: dalle 14 e 30 alle 16, per il turno del pomeriggio, e dalle 22 alle 23 e 30 per il terzo turno.

I sindacati hanno organizzato i pullman per partecipare alla manifestazione di sabato 2 dicembre a Torino per lo sciopero dello straordinario. I delegati sindacali della Fiom Cgil hanno dunque proclamato il blocco di tutto il lavoro straordinario per l’intera giornata.