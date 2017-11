Assicurazione casa. Cosa c’è da sapere

Assicurazione sulla casa, è obbligatoria?: ecco cosa occorre sapere

Sempre più spesso si sente parlare di assicurazione sulla casa, ma sono in molti a chiedersi “E’ obbligatoria oppure no?”. In realtà, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni al momento ancora per legge l’assicurazione sulla casa non risulta essere obbligatoria ma potrebbe diventarlo su disposizione di particolari enti o istituti.

Quest’ultimi infatti potrebbero porre l’assicurazione sulla casa come condizione per poter effettuare una successiva prestazione. In realtà però va pure precisato che nel 2012 con il decreto legge numero 59 il Governo aveva emanato una serie di disposizioni che riguardavano appunto l’assicurazione casa obbligatoria e nello specifico tale decreto legge aveva come obiettivo quello di porre a carico dei privati una sottoscrizione di assicurazione con l’obiettivo di tutelare la propria abitazione da qualsiasi tipo di danno causato da calamità naturali.

Tale decreto legge sempre nel 2012 è stato convertito nella legge numero 100 secondo la quale sono proprio i proprietari dell’abitazione non a norma a dover provvedere in prima persona alla messa in sicurezza della propria casa, soprattutto se queste si trovano in zone ritenute particolarmente rischiose dove sono frequenti alluvioni o terremoti o altro il tutto per non aggravare in maniera piuttosto incisiva il bilancio dello Stato.

In realtà però ad oggi sono veramente molti gli Istituti bancari che pongono una particolare condizione per l’erogazione del mutuo ovvero quello di stipulare la polizza incendio e scoppio volta a tutelare l’abitazione in alcuni casi specifici ad esempio per danni cagionati per guasto all’impianto idrico oppure ancora scoppio-incendio dell’abitazione per guasti all’impianto elettrico ed in ultimo responsabilità civile verso terzi. Se la domanda che in questo momento vi state ponendo e se davvero l’assicurazione sulla casa è utile ecco che la risposta è ‘sì’ In quanto serve appunto a garantire la propria abitazione in caso di rischi legati a danni provocati da elementi esterni, come affermato in precedenza ad esempio terremoti, frane o altro ancora.

È altresì importante notare che esistono sul mercato creditizio numerose tipologie di assicurazioni mutuo casa tutte create e scelte in base a quelle che sono le garanzie sul costo dell’immobile e quelle personali ed economiche del soggetto che in quel momento ti ritrova a dover richiedere un mutuo. In conclusione è quindi possibile affermare che sottoscrivere un’assicurazione mutuo sulla casa non è obbligatorio ma rappresenta più che altro una scelta consapevole che ci tuteli nel caso in cui si presentino delle situazioni che comporterebbero delle difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo o in altre circostanze.