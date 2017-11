Associazione Maruti: “Votateci per sostenere l’acquisto di materiali per il corso Asa”

“Votateci e aiutateci a concretizzare il nostro progetto per un corso d’Asa davvero d’avanguardia”.

E’ l’appello dell’associazione Maruti alla città di Saronno e all’intero Saronnese per sostenere il bando “Forza si” per la realizzazione di un corso Asa con dotazione di strumenti didattici innovativi. Il sodalizio con sede in vicolo Santa Marta, ha partecipato ad un bando per l’acquisto di attrezzature per i corsi Asa.

La prima fase del bando è stata superata ma per mantenere la posizione acquisita occorre che il progetto sia votato anche dal pubblico. Da qui l’invito alla città a sostenere l’iniziativa.

Il progetto prevede la formazione di persone svantaggiate affinché si inseriscano o reinseriscano nel mondo del lavoro con professionalità e dignità. Il principale punto di forza del progetto è proprio nel fatto che il 90% dei partecipanti riesce, al termine dell’attività formativa, a tornare nel mondo del lavoro.

Entrando nel dettaglio l’obiettivo della partecipazione al bando è l’inserimento di nuovi strumenti didattici “all’avanguardia che consentiranno di offrire una professionalità più puntuale ai futuri operatori e che permetterà loro di essere preferiti nel mercato del lavoro”.

L’acquisto di un manichino multifunzionale e di un defibrillatore consentiranno, infatti, ai corsisti di esercitarsi in modo più concreto e completo.

Per esprimere il proprio voto a favore dell’associazione Maruti e sostenere il progetto, che è anche mutualistico, collaborativo ed ecosostenibile è necessario registrarsi alla piattaforma Commo.org.

A quel punto occorre riempire la scheda con i propri dati, scegliere una password e confermare il proprio indirizzo mail. Una volta diventato un utente Commo per votare i progetti occorre certificarsi cliccando sul menù a tendina in alto a destra, qui occorre inserire il numero della propria carta d’identità, la copia digitale (scannerizzata o fotografata dal cellulare), e il numero di cellulare che va tenuto sotto controllo perché arriverà subito un codice via sms per certificare il numero. Una volta fatti questi passaggi è possibile accedere alle votazioni in home page di Commo. Il progetto dell’associazione Maruti si trova nella sezione dedicata a Forzaplus (progetti da 20 mila euro).

Qui occorre esprimere la preferenza semplicemente cliccando sul nome del progetto. Il numero di riferimento dell’associazione Maruti per la votazione: progetto 32 “Corso Asa”. Il voto popolare si concluderà domenica 3 dicembre, e al termine verrà stilata una graduatoria che attribuirà 50 punti al primo classificato, 49 al secondo e così via. La segreteria dell’associazione è a disposizione per agevolarvi nelle operazione di voto.